استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة ترامب الجديدة

أعلن أكثر من ثلاثة من كل خمسة جمهوريين استطلعت آراؤهم، أنهم يعتزمون استخدام منصة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته Politico بالتعاون مع شركة Morning Consult، أن قلة من الديمقراطيين قالوا إنهم سينضمون إلى المنصة على الرغم من قول ترامب إنهم سيكونون موضع ترحيب فيه.

Former President Donald Trump announced his new social media platform TRUTH Social last week, and more than 60% of Republicans expect to use it when it launches, according to our new poll with @politico. https://t.co/22m905sryvpic.twitter.com/Q9t8LIQeTn — Morning Consult (@MorningConsult) October 27, 2021

ووجد الاستطلاع الذي شمل 1999 ناخبا مسجلا أن 27٪ من المستجيبين الجمهوريين يخططون لاستخدام المنصة بشكل كبير، بينما يخطط 34٪ لاستخدامها "في بعض الأحيان"، فيما قال 20٪ فقط من الجمهوريين إنهم لا يخططون لاستخدامه على الإطلاق.

بينما قال 72٪ من الديمقراطيين إنهم لا يخططون لاستخدام الموقع على الإطلاق، بينما قال 7٪ فقط إنهم سيستخدمونه، و11% قالوا إنهم سيستخدمون المنصة "في بعض الأحيان".

كما وجد الاستطلاع أن 53٪ من المستقلين لن يستخدموها أبدا وأن 30٪ فقط سيستخدمونها "بشكل كبير" أو "في بعض الأحيان".

المصدر: "فوربس"