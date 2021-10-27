الولايات المتحدة.. اقتراح ديمقراطي لفرض "ضريبة المليارديرات" لمنع التهرب وتمويل برامج بايدن

اقترح أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي فرض الضرائب على أصول المليارديرات للمساعدة في تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وسياسة مكافحة تغير المناخ التي أطلقها الرئيس جو بايدن.

وتمثل ضريبة المليارديرات، التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن، جزءا من إستراتيجية تشريعية ذات شقين تتضمن أيضا مقترحا بحد أدنى لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الشركات الأمريكية الأكثر ربحية، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

ويقول وايدن وأعضاء آخرون، بمن فيهم السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، إن "التشريعات الضريبية تهدف للحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات والأثرياء ويمكن أن تدر مئات المليارات من الدولارات لدفع تكاليف خطة بايدن".

وجاء الإعلان عن المقترحات الضريبية في الوقت الذي يجد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مشروعي قانونين بقيمة حوالي 3 تريليونات دولار لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد وتعزيز الإنفاق الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي.

ويرفض التقدميون حتى الآن التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة تريليون دولار، ويطلق عليه اسم "بي.آي.إف"، إلى حين التوصل لاتفاق حول مشروع القانون الأكبر باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" ويتعلق بالإنفاق الاجتماعي والمناخ والذي من المتوقع أن يتراوح إجماليه بين 1.5 وتريليوني دولار.

المصدر: "رويترز"