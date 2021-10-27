PAHO: انحسار إصابات ووفيات كورونا في الأمريكيتين

أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) بأن الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا آخذة في الانحسار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.

وبينت المنظمة في تقرير أن الأسبوع الماضي سجل أدنى معدل إصابات بكورونا منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن العديد من الجزر الكاريبية الكبرى تشهد تراجعا بالإصابات، بما في ذلك كوبا، التي تواجه منذ شهور تفشيا كبيرا للفيروس.

وأوضحت أن باراغواي شهدت تضاعفا بحالات الإصابة بكورونا الأسبوع الماضي، أما بيليز، فشهدت قفزة حادة في الوفيات المرتبطة بكورونا.

المصدر: "رويترز"