إخلاء محطة قطارات في قلب باريس إثر بلاغ عن وجود قنبلة
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قامت الشرطة الفرنسية بإخلاء محطة قطارات غار دو نور gard du nord في قلب باريس إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة في المحطة.
وعلى الإثر فرضت الشرطة طوقا أمنيا وطلبت من الركاب إخلاء المحطة وتعطلت حركة القطارات فيها وهي من أكبر محطات القطارات في باريس والتي تربطها بمناطق الشمال الشمال الفرنسي.
وأعلنت شركة المسيرة للقطارات في فرنسا أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في المحطة الشمالية لباريس.
المصدر: RT
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