أنباء عن تلقي البابا الجرعة المعززة من لقاح كورونا

أفادت وسائل إعلامية في روما بأن البابا فرنسيس (84 عاما) تلقى قبل أيام قليلة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وكان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، ماتيو بروني قد أعلن في وقت سابق أن حملة التطعيم بالجرعة الثالثة بدأت في الفاتيكان في النصف الثاني من شهر أكتوبر الحالي، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن الستين عاما والفئات الضعيفة.

وتلقى البابا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في 13 يناير الماضي، وحث الناس على التطعيم ضد كوفيد -19، قائلا إن اللقاحات يمكن أن تضع حدا للوباء لكن يجب أن يأخذها الجميع.

المصدر: وكالة "آكي" + RT