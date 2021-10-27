طهران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مؤكدة "لكن التوقيت ليس مهما".

وأعلن "أننا انطلقنا في المفاوضات النووية قبل أسبوعين من خلال التشاور مع المنسق الأوروبي للمفاوضات، والعودة لن تكون متأخرة والمحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف قريبا جدا"، مشددا على "أننا لن نستأنف المفاوضات من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها".

واعتبر أن "عودة أوروبا إلى المفاوضات لا تعني شيئا وهي يجب أن تصاحب برفع العقوبات".

المصدر: "رويترز" + RT