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لافروف: موسكو قلقة من السعي الأمريكي لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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لافروف: موسكو قلقة من السعي الأمريكي لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Sputnik
مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكوري الجنوبي جيونغ وي-يونغ، موسكو، 27 أكتوبر 2021
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا قلقة من سعي الولايات المتحدة لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، جيونغ وي-يونغ، اليوم الأربعاء، إن موضوع نشر أمريكا المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في القواعد البرية في جمهورية كوريا الجنوبية لم يناقش في محادثات اليوم.

وأضاف: "وذلك لسبب أننا نعرف بشكل جيد جدا الموقف السلبي المبدئي لرئيس وحكومة كوريا الجنوبية من مثل هذا النشر".

وأوضح: "إذا تحدثنا عن الدول والمناطق الأخرى فيثير قلقا لدينا السعي الذي تعلنه الولايات المتحدة لنشر الأنظمة الصاروخية التي كانت تحظرها معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ليس فقط في أوروبا بل وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ولفت الوزير الروسي إلى أن روسيا تؤكد على الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عامين، للولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين، بشأن إعلان وقف مواز لنشر مثل هذه الصواريخ في جميع أنحاء العالم.

وأوضح: "يرفض زملاؤنا الغربيون الوقف ولا يريدون التفاوض بشأن هذه المسألة. وهذا أمر مؤسف".

المصدر: تاس

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