روسيا وإسرائيل تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

بحث وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي نيتسان هورويتس اليوم الأربعاء قضية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وقالت الصحة الروسية في بيان لها إن مكالمة الوزيرين تناولت قضايا مواجهة الوباء والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار كوفيد-19 في البلدين.

وأضاف البيان أن المحادثة تطرقت أيضا إلى قضية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، حيث "أشار موراشكو إلى أن هذه المسألة تتطلب مناقشة تفصيلية وتطوير موقف مشترك"، فيما أيد هورويتس نظيره الروسي واقترح إنشاء مجموعة عمل في هذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام روسية وإسرائيلية أن حكومة إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من 15 نوفمبر.

المصدر: "نوفوستي"