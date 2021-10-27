أول وقوف أمام الميكرفون لوزير الدفاع الأفغاني الجديد (الفيديو)
Reuters
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في أول تصريح صحفي له، دعا وزير الدفاع الأفغاني الملا يعقوب نجل مؤسس حركة "طالبان"، الأفغان الذين غادروا البلاد إلى العودة والعمل من أجل الشعب الأفغاني.
وقال الملا يعقوب في تصريح: "إذا كان بإمكاني التأثير في شيء ما، في أي أمر يعتمد علي، فأنا في خدمتكم. أناشد جميع الأطباء ورجال الأعمال والذين تركوا وطنهم، العودة والاستثمار هنا وبناء المستشفيات وعلاج المرضى والعمل من أجل الشعب".
وأضاف في كلمته: "أعدكم بأنه خلال عام أو عامين لن يضطر الأفغان للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الذي يحتاجونه".
المصدر: سبوتنيك
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