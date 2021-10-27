مولدوفا تستأنف المفاوضات مع روسيا حول شراء لقاح "سبوتنيك V"

أفادت وزيرة الصحة في مولدوفا، آلا نيميرينكو، بأن سلطات بلادها استأنفت المفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تجري وزارة الصحة حاليا مفاوضات حول شراء لقاح "سبوتنيك V"، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدى المواطنين الذين يختارون دواء معينا، الوصول إليه".

وأضاف: "النواحي السياسية لا تهمنا. نأمل بتوقيع عقد الشراء بأسرع وقت ممكن".

المصدر: تاس