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مولدوفا تستأنف المفاوضات مع روسيا حول شراء لقاح "سبوتنيك V"

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مولدوفا تستأنف المفاوضات مع روسيا حول شراء لقاح
Sputnik
لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا
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أفادت وزيرة الصحة في مولدوفا، آلا نيميرينكو، بأن سلطات بلادها استأنفت المفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تجري وزارة الصحة حاليا مفاوضات حول شراء لقاح "سبوتنيك V"، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدى المواطنين الذين يختارون دواء معينا، الوصول إليه".

وأضاف: "النواحي السياسية لا تهمنا. نأمل بتوقيع عقد الشراء بأسرع وقت ممكن".

المصدر: تاس

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