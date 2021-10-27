مولدوفا تستأنف المفاوضات مع روسيا حول شراء لقاح "سبوتنيك V"
Sputnik
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أفادت وزيرة الصحة في مولدوفا، آلا نيميرينكو، بأن سلطات بلادها استأنفت المفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تجري وزارة الصحة حاليا مفاوضات حول شراء لقاح "سبوتنيك V"، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدى المواطنين الذين يختارون دواء معينا، الوصول إليه".
وأضاف: "النواحي السياسية لا تهمنا. نأمل بتوقيع عقد الشراء بأسرع وقت ممكن".
المصدر: تاس
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