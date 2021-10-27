مستذكرا استضافتها عام 2006.. سيناتور روسي يروي انطباعاته عن ميركل

استذكر سيناتور روسي سبق أن شغل منصب حاكم مقاطعة تومسك في سيبيريا، انطباعاته الشخصية عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها للمقاطعة عام 2006.

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وقال السيناتور فيكتور كريس في حديث لوكالة "نوفوستي" إن ما ميز ميركل خلال تلك الزيارة، التي كانت ثاني زيارة لها إلى روسيا بعد توليها المستشارية، هو تواضعها وحسن معاملة الآخرين.

وأجرت "نوفوستي" مقابلة مع كريس بمناسبة انتهاء ولاية ميركل بعد أكثر من 15 عاما من مسيرتها على رأس الحكومة الألمانية.

وكانت ميركل، برفقة وفد حكومي ألماني، قد زارت تومسك في 26-27 أبريل عام 2006، للمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجولة الثامنة من المشاورات الروسية الألمانية بشأن القضايا التجارية والاقتصادية والسياسية.

وقال كريس إن "أول ما لفت النظر هو تواضعها"، مضيفا أن الجانب الروسي كان أصلا يستعد لاستقبال غيرهارد شرودر، سلف ميركل الذي خسر الانتخابات أمامها، وبنى دار ضيافة صغيرا، لكن ميركل رفضت الإقامة فيها وفضلت النزول في فندق مع وزرائها.

وأشار السناتور إلى أنها كانت مفاجأة سارة لهم أن يكتشفوا أن زعيمة ألمانيا "شخص بسيط يتمتع بروح الدعابة ويعرف الاستمتع بأشياء بسيطة"، وأضاف أنه خلال عشاء الوداع كانت ميركل "تروي له نكاتا"، مستدركا أنها كانت "نكاتا لائقة".

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وذكر كريس أن ميركل تفهم اللغة الروسية تتكلم بها بصورة جيدة، وأنها تحدثت مع بوتين بدون مترجم، حيث كان بوتين يخاطبها بالروسية وهي تجيب بالألمانية.

وأضاف حاكم تومسك الأسبق: "إنها تعرف تاريخ روسيا وكانت تبدي اهتماما كبيرا بكل شيء. كان من الواضح أنها أحسنت الاستعداد للاجتماع. كانت تعلم كثيرا عن سيبيريا، وأن تومسك كانت عاصمة مقاطعة سيبيرية شاسعة"، مشيرا إلى أنها انتهزت أيضا الفرصة للتواصل مع مواطنين روس من أصل ألماني مقيمين في المنطقة.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سلم ميركل ووزراء حكومتها أمس الثلاثاء، وثائق إتمام ولاياتهم التي تعد بمثابة شهادات بتأدية مهامهم على أكمل وجه.

المصدر: "نوفوستي"