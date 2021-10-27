بانتظار المحاكمة.. القضاء التركي يقرر إخلاء سبيل السياح الروس السبعة

أفرجت محكمة في أنطاليا التركية أمس الثلاثاء عن سبعة سياح روس يشتبه بإشعالهم النار بغابة، مقابل تعهدهم بعدم مغادرة البلاد حتى انتهاء المحاكمة، حسبما أكدت القنصلية العامة الروسية.

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وأعرب السياح الروس عبر "إنستغرام" عن امتنانهم لأبناء بلدهم، على "دعمهم المثير" ومتابعة مصيرهم منذ لحظة التوقيف. كما أفاد السياح بأنهم لا يزالون بانتظار جلسة المحاكمة.

وكانت السلطات التركية احتجزت السياح الروس في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد السبت الماضي، للاشتباه في إضرامهم النار بغابة بشكل غير متعمد.

المصدر: وسائل إعلام روسية