فنزويلا تطلق سراح اثنين من 3 ناشطين في منظمة غير حكومية متهمين بالإرهاب

أفادت مصادر عدة بإطلاق سراح اثنين من ثلاثة ناشطين في المنظمة غير الحكومية "فونداريديس" التي تعمل في المنطقة الحدودية مع كولومبيا، كانوا قد أوقفوا في يوليو الماضي بتهمة "الإرهاب".

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وأكد المحامي، ألفريدو روميرو، مدير المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" على "تويتر": "أطلق سراح عمر دي ديوس غارسيا ورافاييل تارازونا دي فونداريديس صباح يوم الثلاثاء. وسيتعين عليهما المثول أمام المحكمة كل 8 أيام".

وأوضح أن خافيير تارازونا مدير منظمة "فونداريديس" ما زال "محروما من الحرية".

وكتبت "فونداريديس" على "تويتر": "مديرنا ما زال محتجزا بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط لأنه بريء من الجرائم المنسوبة إليه".

وأصبح خافيير تارازونا شخصية معروفة في الأشهر الأخيرة في فنزويلا خصوصا بعدما أشار في مارس الماضي إلى القتال بين الجيش الفنزويلي والجماعات المسلحة الكولومبية على الحدود بين البلدين.

وخلفت هذه الاشتباكات 16 قتيلا على جانب الجيش، وفق التقرير الرسمي الذي لا يذكر خسائر في صفوف المسلحين.

دكذلك، تتهم "فونداريديس" السلطة بإيواء قادة من جيش التحرير الوطني، آخر مجموعة مسلحة نشطة في كولومبيا، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية، على الأراضي الفنزويلية.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن احتجاز الناشطين كان "مثالا مقلقا" على "القيود المفروضة على الفضاء المدني" في فنزويلا معتبرة التهم "غير متناسبة".

المصدر: أ ف ب