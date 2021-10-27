الصين تدعو لتسريع التحول الأخضر للاقتصاد

صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، بأنه يجب تسريع الانتقال إلى موارد الطاقة الخضراء، مضيفا أن الدول المتقدمة يجب أن تنفذ التزاماتها في هذا المجال.

وقال تشانغ جيون في خطاب ألقاه في جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا المناخ، أمس الثلاثاء: "يجب تسريع "التحول الأخضر". يجب على المجتمع الدولي أن يؤيد تحويل مجالات الصناعات وخاصة الطاقة والنقل والزراعة".

وأكد استعداد الصين "للعمل مع جميع الأطراف في مؤتمر غلاسكو للمناخ لتحقيق نجاح".

وفي الوقت ذاته أشار الدبلوماسي الصيني إلى شروط يجب تنفيذها أثناء مكافحة التغيرات المناخية. وشدد على ضرورة الحفاظ على الإشراف على تنفيذ الالتزامات في أيدي السلطات الوطنية لبلدان العالم. وأكد أنه يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية، لأنها لن تتمكن من مواجهة التحديات المناخية بانفراد.

وأضاف: "يثير نقص تقدم في هذا المجال قلقا لدينا. تؤيد الصين مبادر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تخصيص مساعدات متزنة لها".

ودقق أن الصين من جانبها جاهزة لتقديم المساعدة لهذه الدول في تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تغير المناخ، معبرا عن اعتقاده بأن الدول المتقدمة يجب أن تنتقل من الشعارات السياسية إلى التمويل الحقيقي للبرامج في مجال حماية البيئة. وأوضح أن الصين تنفذ التزاماتها قبل الموعد المحدد ولا تنوي التوقف.

تفتتح في مدينة غلاسكو البريطانية في 1 نوفمبر القادم أعمال مؤتمر المناخ الدولي الذي يستغرق أسبوعين. وكان من المتوقع أن يجري هذا المؤتمر منذ عام، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا. وسيشارك في مؤتمر غلاسكو المرتقب نحو 20 ألف شخص بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات من أكثر من 120 دولة. ومن المتوقع أن يتركز هذا المؤتمر على مسألة رفع التزامات البلدان في مجال مكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المصدر: تاس