"أسوشيتد برس": "فيسبوك" بطيء في معالجة المعلومات الخاطئة عن لقاح كورونا

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن إدارة "فيسبوك" أرجأت تنفيذ مقترحات موظفيها في مجال مكافحة المعلومات غير الدقيقة حول اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أنه "في مارس الماضي، توصل الباحثون في "فيسبوك" إلى طريقة لاستبدال المصادر غير الموثوقة جزئيا في موجز الأخبار للشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم ذاته بمصادر معلومات موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية".

وتابعت: "كتب أحد موظفي الشركة ردا على تقرير داخلي حول الدراسة: "استنادا إلى النتائج، أعتقد أننا نتطلع إلى إطلاق التحديث في أقرب وقت ممكن"، ومع ذلك، فإن إدارة الموقع أرجأت القرار إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت: "لم يتم إجراء أي تغييرات على سياسة المعلومات حتى أبريل الماضي، وعندما تم اقتراح إيقاف التعليقات على منشورات اللقاحات حتى تتمكن الشركة من التعامل بشكل أفضل مع المعلومات المضللة، لم يكن هناك رد فعل من الإدارة".

ونشرت عدد من وسائل الإعلام العالمية سلسلة جديدة من التحقيقات في مشكلات "فيسبوك"، حيث ساهمت 17 وسيلة إعلام أمريكية في دراسة وثائق كشفتها الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغين.

المصدر: "تاس"