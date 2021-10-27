مشرعون أمريكيون يحثون بايدن على عدم بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا

دعا فريق من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن للتخلي عن خطط بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا، على خلفية شراء أنقرة صواريخ "إس 400" الروسية.

وأعرب 11 عضوا في مجلس النواب في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن "قلقهم البالغ" إزاء الصفقة.

وقال المشرعون في رسالتهم: "في أعقاب إعلان الرئيس أردوغان في سبتمبر أن تركيا ستشتري دفعة جديدة من أنظمة "إس 400" الروسية للصواريخ، لا يمكننا إفساد أمننا القومي من خلال توريد طائرات أمريكية الصنع إلى الحليف الذي يواصل سلوك الخصم".

إقرأ المزيد

وأعرب المشرعون عن يقتهم بعرقلة الكونغرس للصفقة، مؤكدين أن "الولايات المتحدة لا يجوز أن تسمح بتسليم أي معدات عسكرية متقدمة للحكومة التركية في الوقت الحالي".

وبادرت إلى توجيه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية النابتان الجمهورية نيكول ماليوتاكيس والديمقراطية كارولين مالوني.

وتخطط الولايات المتحدة لبيع 40 طائرة جديدة من نوع "إف 16" لتركيا، إضافة إلى 80 مجموعة من المعدات لتحديث الطائرات أمريكية الصنع لدى تركيا.

المصدر: رويترز