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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين سفير أمريكي جديد لدى تركيا على خلفية فضيحة دبلوماسية

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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين سفير أمريكي جديد لدى تركيا على خلفية فضيحة دبلوماسية
Reuters Brian Snyder
السيناتور الأمريكي السابق جيف فليك
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السيناتور السابق عن ولاية أريزونا جيف فليك سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى تركيا.

وكان الجمهوري فليك يمثل ولايته في مجلس النواب خلال الفترة بين 2001 و2013، وبعد ذلك في مجلس الشيوخ في 2013 – 2019.

وهو معروف بانتقاداته للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، رغم انتمائه الحزبي والتصويت مع موقف الحزب بشكل عام.

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ويأتي تعيينه على خلفية تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان 10 سفراء غربيين، بينهم السفير الأمريكي "شخصيات غير مرغوب فيها"، بعد مطالبتهم بإخلاء سبيل الناشط التركي عثمان كافالا، الموقوف في بلاده على خلفية اتهامات بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016، في خطوة اعتربتها أنقرة تدخلا في شؤونها الداخلية.

المصدر: نوفوستي

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