البيت الأبيض: توفر فسحة في جدول أعمال بايدن خلال جولته الأوروبية قد تسمح بلقائه أردوغان

أعلن البيت الأبيض أن هناك "فسحة" على جدول أعمال الرئيس جو بايدن خلال جولته في أوروبا، قد تسمح بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين: "لدينا فسحة في جدول الأعمال الذي نعمل على الانتهاء منه لعقد اجتماعات ثنائية إضافية".

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وأضافت "كما تعلمون، التقى (بايدن) نظيره التركي في يونيو في أول رحلة خارجية له، لكن ليس لدي أي شيء أتوقعه بعد".

المصدر: "موقع البيت الأبيض"