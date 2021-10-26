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رئيسة حزب تركي معارض: انعكاس المرض العقلي لأردوغان على سياسة تركيا الخارجية أمر خطير

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رئيسة حزب تركي معارض: انعكاس المرض العقلي لأردوغان على سياسة تركيا الخارجية أمر خطير
Reuters AFOLABI SOTUNDE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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علقت رئيسة حزب "الخير" المعارض في تركيا ميرال أكشنار على الأزمة بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وسفراء الدول الـ10 الذين طالبوا بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا.

وقالت أكشنار في تصريح لقناة "قرار" التركية، إن "السفارة الأمريكية أكدت أن البيان حول عثمان كافالا، يتوافق مع المادة 41 من اتفاقية فيينا، وأنها أرادت من بيانها الأخير القول: "لم نرتكب أي خطأ".

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وكان أردوغان قال في تصريحات تلفزيونية الاثنين إن "السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصا وحذرا الآن".

وأضافت أكشنار: "أنا لا أدافع عن السفراء.. الشيء المثير للاشمئزاز والخطير حقا هو انعكاس المرض العقلي (لأردوغان) على سياسة تركيا الخارجية".

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وعلقت في وقت سابق على النقاشات المثارة حول الحالة الصحية لأردوغان قائلة: "أوصيه بتناول فيتامين ب ولعب السودوكو عوضا عن لعب كرة السلة، فمعاناة رئيس من مشاكل في الذاكرة هو شأن قومي"، في إشارة إلى نشر لقطات لأردوغان وهو يلعب كرة السلة ردا على شائعة مرضه.

المصدر: "صحيفة زمان التركية"

 

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