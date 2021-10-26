بعد شهرين من زفافه الأسطوري.. وفاة قطب الفنادق فيفيك تشادها تثير الجدل في بريطانيا

صدم البريطانيون بخبر وفاة فيفيك تشادها رجل الأعمال والمليونير الشاب هندي الأصل، بعد ثمانية أسابيع فقط على زواجه وحفل زفافه الذي وصف بالأسطوري.

وعرف فيفيك تشادها بأنه كان أحد أقطاب الفنادق، حيث كان يدير مجموعة Nine Group التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الجنيهات، والتي لها مصالح واسعة في الفنادق والممتلكات، كما أنه كانت لديه علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن تشادها توفي بعد ساعات فقط من رؤيته وهو يحتفل في ملهى ليلي.

وقبل شهرين فقط تزوج تشادها البالغ من العمر 33 عاما من عارضة الأزياء ستوتي تشادها، في حفل فاخر أقامه في فندق "جي دبليو ماريوت غروسفينور هاوس" في بارك لين بلندن.

وقالت أرملته في حديث للصحيفة: "لا توجد كلمات لوصف ما حدث. أنا في حالة صدمة ما زلت أحاول فهمها".

وأضافت: "كان الأمر جميلا، الآن أنا مضطرة للتعامل مع فقدان حب حياتي أنا مذهولة ومندهشة".

وأفادت الصحيفة بأنه "من المحتمل أن يتم تشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة تشادها، خاصة أنه لا يزال شابا، ولا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل صحية أساسية معروفة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة منه قولها إن "وفاته كانت جراء أسباب طبيعية".

وأضافت المصادر: "لم يمت تشادها في منزله وسط لندن، بل كان في مكان آخر".

وتابعت: "لا نعرف الحقائق الكاملة حتى الآن وننتظر تحديد ما حدث بالضبط".

ورغم صغر سنه إلا أن تشادها تمكن من نسج علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بما في ذلك رئيسي الحكومة السابقين، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وفي عام 2015، تبرع تشادها بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك من أجل قانون الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، وهي مبادرة دعمها قادة بارزون مثل جورج أوزبورن.

ومن بين الفنادق المملوكة لمجموعة Nine Group التابعة للراحل، فندق London 02 Arena من فئة الأربع نجوم وأربعة امتيازات لـ Holiday Inn.

وتمتلك الشركة أيضا حانة Halt & Pull في هورلي، كما أبرمت مؤخرا صفقة امتياز مع سلسلة مطاعم "بيتزا هت".

وحسب الصحيفة، فإن أصدقاء تشادها لم يبلغوا أسرته بالأسباب الدقيقة لوفاته.

المصدر: "ديلي ميل"