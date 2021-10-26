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إيطاليا.. مساع برلمانية لتعزيز مكافحة "التطرف الجهادي"

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إيطاليا.. مساع برلمانية لتعزيز مكافحة
Reuters
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أعلن رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية لأمن الجمهورية أدولفو أورسو إعداد اللجنة تقريرا سيرفع للبرلمان حول "إجراءات أكثر فاعلية لمحاربة ظاهرة التطرف الجهادي".

وأوضح أن التقرير "جاء نتاجا لجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بالتزامن مع التطورات الدراماتيكية ذات الصلة بانسحاب الوحدة العسكرية للتحالف الدولي من أفغانستان، ويركز على مكافحة أكثر فاعلية لظاهرة التطرف باعتبارها التهديد الرئيسي من طرف جبهة الإرهاب ذات الطابع العقائدي".

وقال أورسو عضو حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض إن "اللجنة حددت بعض التدابير الممكنة وخطوط العمل التي تهدف إلى إبراز فعالية الإجراءات الوقائية، إلى جانب الإجراءات ذات الطبيعة القمعية المتوخاة بالفعل، وحثت أيضا على دراسة المقترحات التشريعية المتعلقة بالموضوع المقدمة في البرلمان".

المصدر: وكالة "آكي"

 

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