السلطات الأمريكية تسحب رخصة شركة صينية للاتصال

سحبت السلطات الفدرالية الأمريكية رخصة الفرع الأمريكي لشركة China Telecom الصينية الكبرى للاتصال لاعتبارات "أمن قومي".

وأشارت اللجنة الفدرالية الأمريكية للاتصال في بيان لها، إلى أن فرع الشركة الصينية لم يتمكن من "تبديد المخاوف" بشأن أنشطته في الولايات المتحدة.

وحسب اللجنة، فإن الشركة تسمح للسلطات الصينية بالاطلاع على بيانات الاتصال داخل الولايات المتحدة إن طلبت بذلك، ما يتيح للأجهزة الحكومية الصينية "ممارسة التجسس وأنشطة أخرى تضر بالولايات المتحدة".

وينبغي على الشركة الصينية وقف عملياتها على أراضي الولايات المتحدة في غضون 60 يوما.

ورفضت الشركة الصينية استنتاجات السلطات الأمريكية، وأكدت في بيان لها أنها ستستخدم كافة الوسائل القانونية لإيقاف القرار الأمريكي.

المصدر: تاس