رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا إلى التخلي عن "عنجهيتها"

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا خلال زيارته إلى السعودية، إلى التخلي عن "عنجهيتها" والانخراط في المباحثات لفض النزاع البحري بين أنقرة وأثينا.

وقال ميتسوتاكيس: "لقد رسمنا نهجنا بوضوح تام" بعد توقيع اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة وفرنسا في وقت سابق من أكتوبر الحالي.

كما أجرى ميتسوتاكيس محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، قبل أن يلقي كلمة في "منتدى مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض.

وفي اجتماع "دافوس الصحراء" قال ميتسوتاكيس: "نحن آمنون. لا أعتقد أن هناك تهديدا جيوسياسيا... أعتقد أنه في نهاية المطاف ستدرك تركيا أن العنجهية في شرق المتوسط تودي لطريق مسدود".

وفي يوليو أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسميا تأييده تقسيم قبرص التي اجتاحت أنقرة شطرها الشمالي في العام 1974 ردا على انقلاب للمجلس العسكري المدعوم من أثينا بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

المصدر: "أ ف ب"