تقرير: إسرائيل غير جاهزة لمواجهة أزمة المناخ

خلص تقرير صدر عن مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انغلمان إلى أن "إسرائيل غير جاهزة لمواجهة أزمة المناخ، ولم تغير وجهة نظرها السياسية تجاه هذه القضية بعد".

وأشار المراقب في تقريره إلى أن "84 بالمئة من الهيئات العامة لا تمتلك خططا لمواجهة أزمة المناخ، وهذا سيعرض إسرائيل إلى مخاطر ستتفاقم مع تغير المناخ".

وشدد على أنه "يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات بهذا الشأن واستكمال خطط العمل الوطنية والقطاعية على أساس تخصيص الموارد المطلوبة لذلك، والانضمام غلى الاتجاه العالمي بخصوص الإستعداد للتغيير المناخي".

وأوصى "الحكومة استكمال صياغة سياسة المناخ التي تمكن إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها الدولية والاستعداد للتغيير المناخي وإستخلاص الفوائد الاقتصادية من الخطوات المطلوبة"، مبينا أن "الموضوع لم ينظر إليه بعد كهدف استراتيجي قومي ويشكل جزءا من خريطة التهديدات الإستراتيجية".

وأقر بأن "إسرائيل مقارنة مع الدول الـ29 في منظمة OECD التي شملها التقرير، تحتل المرتبة الأولى في القائمة مع أعلى نسبة انبعاث للفرد، رغم حجمها الصغير"، لافتا إلى أنه "على خلاف الدول الأخرى، وزارة الطاقة لم تحدد هدفا للتحول إلى الطاقة المتجددة حتى عام 2050".

المصدر: i24news