شركة معلوماتية تعلن استضافة منصة ترامب الجديدة

قال مارتين أفيلا الرئيس التنفيذي لشركة RightForge للبنية التحتية للإنترنت، إن الشركة ستستضيف منصة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح موقع "أكسيوس" أنه من خلال الاعتماد على خدمة استضافة الويب التي لن تقطع العلاقات بسبب "التعليقات المثيرة للجدل"، يمكن لمنصة ترامب الجديدة Truth Social، تجنب المشاكل التي واجهتها شبكة Parler المحافظة عندما سحبت شركة "أمازون" خدمات الويب الخاصة بها في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير الماضي.

وقال أفيلا للموقع إن الشركة تعول على 75 مليون مستخدم للشبكة الاجتماعية الجديدة، مشيرا إلى "أننا نضع الأساس لذلك، ولهذا السبب ستكون هناك خوادم في كل مكان".

وأوضح أن "RightForge أمضت عام 2021 في بناء شبكة عالمية ردا على إلغاء منصة ترامب، وقد تواصل فريق ترامب مع الشركة خلال الصيف"، مضيفا: "إذا كنت تعتقد أنه يجب سحب منصة التواصل (de-platformed) من الرئيس، فنحن نعتقد أنك لست مهتما بالعيش في بلد حر".

وتابع قائلا: "نحن نريد التأكد من أن أمريكا تظل وفية لأفكارها الأساسية، وأن يظل سوق الأفكار مفتوحا".

المصدر: "أكسيوس"