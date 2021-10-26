تقارير إسرائيلية: إيران تسعى لنصب صواريخ "أرض - جو" في 3 دول عربية

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن تقارير استخبارية تشير إلى أن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة إسرائيل.

وحسب معلومات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في إسرائيل، فإن إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى لمنع الغارات الإسرائيلية.

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وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية.

كما ذكرت تقارير أخرى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن إسرائيل استأنفت الاستعداد لهجوم محتمل على إيران، إذ بدأ سلاح الجو تدريبات مكثفة نفذت خلالها الطائرات العسكرية ضربات ضد أهداف تحاكي المنشآت النووية الإيرانية.

ويسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من خلال إعادة هذه الاستعدادات حسب القناة 12 الإسرائيلية، إلى تشكيل أداة ضغط على إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء، في إطار مفاوضات العودة للاتفاق النووي مع إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا وبقوة على الطاولة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية