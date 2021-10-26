رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

أمل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

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وقال خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير "مؤتمر نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" إننا "نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري".

وأضاف "في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد باشرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات".

2/5 وشدد على اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة ، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة" ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 26, 2021

وشدد على "أننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وأرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".

يذكر أنه تم تعليق جلسات مجلس الوزراء بسبب خلافات بين الوزراء على خلفية ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

هذا وحذر وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة"، من تعليق مشاركتهم في الحكومة في حال لم يتم اتخاذ قرار بقضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

المصدر: RT.