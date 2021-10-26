الصين: نأمل بأن تنأى طالبان بنفسها عن المنظمات الإرهابية العاملة في أراضيها

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي بأن بلاده تأمل بأن تنأى حركة طالبان بنفسها عن المنظمات الإرهابية العاملة في الأراضي الأفغانية وتتخذ إجراءات فعالة لمكافحتها.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي أثناء لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت عبد الغني برادر في الدوحة: "اعتبرت الأمم المتحدة حركة تركمانستان الشرقية الإسلامية" منظمة إرهابية دولية تمثل تهديدا حقيقيا لأمن ووحدة أراضي الصين، كما تعرض للخطر الاستقرار والنظام الطويل الأجل داخل أفغانستان".

وأضاف: "نأمل ونؤمن بأن تحدد حركة طالبان أفغانستان حدا واضحة في علاقاتها مع "الحركة الإسلامية لتركمانستان الشرقية" وغيرها من المنظمات الإرهابية وتتخذ إجراءات فعالية لمكافحتها".

كما عبر عن أمله بأن تحترم حركة طالبان مصالح كل الفئات والجماعات العرقية وتحمي حقوق المرأة والأطفال وأن تمارس سياسة حسن الجوار والمساعدة في بناء البلد الحديث.

وشدد على أن طالبان لن تتمكن من حل القضايا الموجودة في مجالات المساعدة الإنسانية والاقتصاد ومكافحة الإرهاب والإدارة دون دعم المجتمع الدولي.

المصدر: تاس+ سبوتنيك