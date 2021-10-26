الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل الاجتماع المرتقب لوزارء خارجية دول الجوار الأفغاني بطهران
AP
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني المقرر عقده غدا الأربعاء في طهران سيجري بنظام مختلف وسيحضره الوزراء المشاركون وجها لوجه وعبر الفيديو.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة يكشف تفاصيل الاجتماع المرتقب أن وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان يستضيف وزراء خارجية كل من أوزبكستان وباكستان و تركمانستان وطاجيكستان. وأضاف أن وزيري خارجية الصين وروسيا سوف يلقيان كلماتهما في الاجتماع عبر الفيديو.
وأفاد بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يفتتح الاجتماع في مبنى الخارجية بطهران.
المصدر: RT
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