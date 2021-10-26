الولايات المتحدة تؤكد دعمها لبطريرك القسطنطينية في ظل التوتر مع تركيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمها لبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، في ظل التوتر مع تركيا.

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وعقد بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، بعدما قضى ليلة في مستشفى في واشنطن إثر شعوره بالإعياء، اجتماعا مغلقا مع بايدن أعقب محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أكد أن "الولايات المتحدة تدافع بقوة عن مبدأ الحرية الدينية".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنهما ناقشا وضع مدرسة "هالكي" اللاهوتية، التي كانت في الماضي المدرسة اللاهوتية الرئيسية للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية قبل أن يتم إغلاقها بموجب قانون تركي سنة 1971. وشدد الوزير بلينكن على أن "إعادة فتح مدرسة هالكي الدينية ستبقى أولوية بالنسبة لإدارة بايدن".

من جهته، أعرب برثلماوس عن امتنانه للدعم الأمريكي للبطريركية و"لأفكارها وقيمها التي نحاول حمايتها فيما نكافح في الوقت ذاته للبقاء في مدينتنا التاريخية اسطنبول".

هذا ويهيمن التوتر على العلاقات بين إدارة بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد الأسبوع الماضي بطرد السفير الأمريكي وغيره من السفراء الغربيين على خلفية بيان صدر بشأن حقوق الإنسان.

المصدر: أ ف ب.