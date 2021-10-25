عناصر البحرية الروسية ينقذون سفينة من القراصنة في خليج غينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لمشاة البحرية أنقذت سفينة كانت تبحر تحت علم بنما في خليج غينيا من قراصنة حاولوا اختطافها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن طاقم سفينة "الفريق البحري كولاكوف" المضادة للغواصات تلقت نداء استغاثة من السفينة التجارية "لوتسيا" التي كانت تبحر من توغو إلى الكاميرون.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة أرسلت نداء استغاثة طالبة حمايتها من محاولة اختطافها من قبل مسلحين مجهولين.

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وأقلعت من على متن السفينة الروسية مروحية من نوع "كا 27 بي إس" تحمل عناصر من مشاة البحرية إلى منطقة الحادث.

وأضافت أن القراصنة غادروا السفينة التي حاولوا اختطافها بعد اقتراب المروحية الروسية، ولاذوا بالفرار على متن قاربهم.

المصدر: نوفوستي