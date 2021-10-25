إسبانيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ5 ملايين
Reuters MARCELO DEL POZO
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ5 ملايين حالة، بتسجيل 4485 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 54 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة الماضي.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5002217، فيما بلغت الوفيات 87186.
وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع سكان إسبانيا التطعيمات الكاملة ضد فيروس كورونا، ورفعت السلطات مؤخرا معظم قيود التباعد الاجتماعي، باستثناء قيد ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
المصدر: "رويترز"
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