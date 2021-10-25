صحيفة: وكالات تجسس بريطانية توقع صفقة مع "أمازون" لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في نشاطها

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن 3 وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع وحدة الخدمات السحابية في شركة "أمازون" .

وأشارت الصحيفة إلى أن "الصفقة تهدف لتعزيز استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في التجسس".

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن "الاتفاقية تم توقيعها هذا العام لكن التفاصيل تخضع لسرية تامة ولم يكن من المفترض نشرها".

المصدر: "رويترز"