الولايات المتحدة.. إغلاق جسر بروكلين إثر احتجاجات مناهضة للتطعيم (فيديو)

أعلنت شرطة نيويورك إغلاق جسر بروكلين باتجاه مانهاتن بسبب الاحتجاجات ضد إجراءات التطعيم الإلزامي التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة.

وشارك في الاحتجاج حوالي 50 ألف موظف من مدينة نيويورك وبينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء وموظفون حكوميون وبدأت المسيرة من بروكلين وتوجهت نحو مبنى مجلس مدينة نيويورك الواقع في مانهاتن.

The NYPD and other municipal workers just blocked traffic on the Brooklyn bridge, not to protest murders, but to protest vaccine mandates.



pic.twitter.com/MAPQOCyaXV — Read Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire (@JoshuaPotash) October 25, 2021

وقالت إدارة الشرطة: "بسبب الاحتجاجات، تم إغلاق جميع ممرات جسر بروكلين المؤدية إلى مانهاتن. نهيب بالسكان الاستعداد لتأخير السفر والبحث عن وجهات سير أخرى".

🚨ADVISORY: Due to a protest, all Manhattan bound lanes of the Brooklyn Bridge are currently blocked. Expect delays and consider alternate routes. pic.twitter.com/M9ARc814NS — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 25, 2021

يذكر أن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو وقع الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يطالب جميع موظفي البلدية بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر الحالي.

وفي حالة رفضهم، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر، وقد يواجهون إمكانية الفصل من العمل.

Thousand of city workers, many of them fire fighters, marching across Brooklyn bridge right now to protest the city’s vaccine mandate, which says if they don’t get a shot by Friday they’ll go on unpaid leave pic.twitter.com/HCNjYwTrpq — Eric Lach (@ericlach) October 25, 2021

المصدر: abc + cbs