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الولايات المتحدة.. إغلاق جسر بروكلين إثر احتجاجات مناهضة للتطعيم (فيديو)

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الولايات المتحدة.. إغلاق جسر بروكلين إثر احتجاجات مناهضة للتطعيم (فيديو)
Reuters
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أعلنت شرطة نيويورك إغلاق جسر بروكلين باتجاه مانهاتن بسبب الاحتجاجات ضد إجراءات التطعيم الإلزامي التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة.

وشارك في الاحتجاج حوالي 50 ألف موظف من مدينة نيويورك وبينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء وموظفون حكوميون وبدأت المسيرة من بروكلين وتوجهت نحو مبنى مجلس مدينة نيويورك الواقع في مانهاتن.

وقالت إدارة الشرطة: "بسبب الاحتجاجات، تم إغلاق جميع ممرات جسر بروكلين المؤدية إلى مانهاتن. نهيب بالسكان الاستعداد لتأخير السفر والبحث عن وجهات سير أخرى".

يذكر أن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو وقع الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يطالب جميع موظفي البلدية بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر الحالي.

وفي حالة رفضهم، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر، وقد يواجهون إمكانية الفصل من العمل. 

المصدر: abc + cbs

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