محكمة العدل الإسرائيلية تؤجل البتّ في طعن عائلة مقدسية بقرار ترحيلها

أجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في ختام جلستها اليوم البتّ في طعن عائلة مقدسية بحكم قضائي بترحيلها من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان شرقي القدس.

ويبلغ عدد أفراد عائلة الدويك 26 فردا وكانت جلسة المحكمة مخصصة اليوم للنظر في استئنافها.

يذكر أن هناك عدة عائلات أخرى في سلوان مهددة هي الأخرى بالطرد ويبلغ مجموع أفرادها 700 شخص، وقررت المحكمة سابقا تأجيل النظر في دعاويها.

وكانت المحكمة المذكورة قدمت في بداية أكتوبر الحالي، اقتراح تسوية لقضية العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس.

المصدر: "أ ف ب"