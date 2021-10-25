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الجيش الإسرائيلي ينفي أن تكون صواريخ إيرانية استهدفت طائراته في سوريا

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الجيش الإسرائيلي ينفي أن تكون صواريخ إيرانية استهدفت طائراته في سوريا
Reuters مقاتلة إسرائيلية ـ أرشيف
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نفى الجيش الإسرائيلي صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن صواريخ من إنتاج إيراني أطلقت باتجاه طائرات إسرائيلية خلال الغارات الأخيرة على سوريا.  

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "الإيرانيين لم يطلقوا نيرانهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية" خلافا لبعض التقارير.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي تعرضت لصواريخ إيرانية خلال غارتها على سوريا مؤخرا.

وذكر موقع "إن 12" الإسرائيلي أن إيران "أرسلت صواريخ مضادة للطائرات لمساعدة المؤسسة الدفاعية السورية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة".

وأضاف أنه في إحدى الهجمات الأخيرة على القوات الجوية السورية، أطلقت مجموعات مسلحة سورية موالية لإيران صواريخ على الطائرات الإسرائيلية ولم تصبها.

المصدر: RT + I24NEWS

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