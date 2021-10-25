وكالة: أنقرة ساعدت بإجلاء اليهودي الأخير في أفغانستان

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن حاخام إسرائيلي أمريكي في إسطنبول أن تركيا ساعدت في إجلاء زبولون سيمانتوف آخر يهودي في أفغانستان إلى إسطنبول.

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وأضاف الحاخام ميندي شيتريك، أن الخارجية التركية منحت سيمانتوف تأشيرة دخول إلى الأراضي التركية، وأن الأخير انتقل بفضل تلك التأشيرة من كابل إلى إسطنبول في 17 من الشهر الجاري.

وقال الحاخام الذي انتقل للعيش في تركيا عام 2003 إن "سيمانتوف كان يرغب في البقاء بأفغانستان، لكن بعد فترة شعر بالقلق وأراد ترك البلاد، وقمنا نحن هنا في تركيا بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على تأشيرة دخول لسيمانتوف وهو ما تم بالفعل".

وأشاد شيتريك بدور أنقرة "في إجلاء الكثير من اليهود العالقين في مناطق الأزمات منذ فترة طويلة".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية