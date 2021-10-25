قائد القوات الجوية الإماراتية يصل إلى إسرائيل (صور)
الصورة من وزارة الدفاع الإسرائيلية
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وصل اليوم الإثنين قائد القوات الجوية الإمارتي اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي في زيارة إلى إسرائيل بإطار تمرين العلم الأزرق Blue Flag.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن حرس الشرف برئاسة قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين استقبل اللواء العلوي في قاعدة بلماحيم الجوية، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو.
الصورة من وزارة الدفاع الإسرائيلية
وقال اللواء نوركين: "أشكرك قائد سلاح الجو الإمارتي على استعدادك للوصول إلى إسرائيل. هذا يوم تاريخي ومهم للتعاون بين سلاحي الجو".
الصورة من وزارة الدفاع الإسرائيلية
المصدر: RT
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