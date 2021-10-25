إيطاليا.. 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2535 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقابل 24 الأحد.

وأضافت أن حصيلة الإصابات اليومية انخفضت إلى 2535 من 3725.

وسجلت إيطاليا 131856 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير الماضي.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر بلد من حيث عدد الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم، علما أنها سجلت 4.74 مليون إصابة.

المصدر: رويترز