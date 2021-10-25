صحيفة تركية تنشر صور المتهمين بالتجسس لصالح الموساد

نشرت صحيفة "الصباح" التركية اليوم الاثنين صور المتهمين الـ15 بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وقالت إنهم جميعا من أصول عربية.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية مقابل معلومات عن معارضين إسرائيليين في تركيا، مشيرة إلى أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال للجواسيس.

وقالت أن واحدا من العملاء ولقبه "ماس"، كان يعمل في شركة استشارات طلابية في إسطنبول، واعترف بأنه زود عملاء الموساد في ديسمبر من عام 2018 بمعلومات عن الطلاب والجمعيات الفلسطينية.

وأضاف أنهم طلبوا لقاءه وجها لوجه فلما أخبرهم بأنه ليس لديه تأشيرة، استخرجوها له في غضون ساعة ثم اصطحبه وكيل يدعى "AZ" في مطار زيورخ وذهبا إلى فندق لعقد اجتماع، وهناك أعطوه المال وقدم لهم جميع المعلومات، وتعلم منهم كيف يرسل رسائل مشفرة.

وكشفت أنه في عام 2020 تلقى آلاف الدولارات مقابل المعلومات التي يرسلها لهذه المنظمة وكان يتلقى الأموال من سوبر ماركت في إسطنبول، حيث كان يذهب إليه ويظهر له بطاقة الإقامة التركية، مبينة أن عناصر الموساد طلبوا منه أيضا إجراء دراسات عن الفلسطينيين الذين علقوا في تركيا خلال فترة كورونا والأطراف التي دعمتهم.

المصدر: صحيفة "صباح" التركية