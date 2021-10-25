بالفيديو.. جونسون يقدم اقتراحا غريبا لإعادة التوازن البيئي

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى "إطعام بعض الناس للحيوانات" لإعادة التوازن البيئي، مما أثار موجة من الغضب كون التصريح جاء خلال لقائه عددا من الأطفال.

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية إن جونسون التقى أطفالا تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام واثني عشر عاما في داونينغ ستريت.

وفي حديثه قبل قمة COP26 الأسبوع المقبل في غلاسكو، اعترف رئيس الوزراء بأنه "قلق للغاية" من أن اجتماع تغير المناخ لن يقنع 197 دولة بالحفاظ على الاحترار العالمي في أقل 1.5 درجة مئوية في المستقبل.

إلا أن جونسون أدلى أيضا ببعض التعليقات غير الرسمية، ودعا إلى "منع الأبقار من التجشؤ" لتقليل انبعاثات غاز الميثان، ثم اقترح "إطعام بعض الناس للحيوانات" لإعادة التوازن البيئي.

Boris Johnson: “We could feed some of the human beings to the animals.” ~AA pic.twitter.com/hACuUD37yi — Best for Britain (@BestForBritain) October 25, 2021

وقال المتحدث باسم جونسون عن تصريحات رئيس الوزراء التي اعتبرت غير لائقة خصوصا أنها جاءت أمام الأطفال: "أعتقد أن معظم الناس فهموا ما هو المقصود من كلامه، ولم يكن من المفترض أخذه على محمل الجد".

المصدر: وكالات