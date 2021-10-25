إسرائيل تخصص نحو 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 9.35 مليار دولار لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتخصيص 779 مليون دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.

ووافق مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الخطة التي ستخصص "30 مليار شيكل (9.35 مليار دولار) لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع الاندماج في مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على تخصيص 2,5 مليار شيكل (779 مليون دولار) لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية.

ستنفذ الخطة على مدار خمس سنوات داخل المجتمع العربي الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات.

يشكل العرب 20% من عدد السكان في اسرائيل الذي يزيد عن تسعة ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.

وتهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن الشخصي وتقليل الحيازة غير المشروعة للأسلحة وتعزيز "صمود المجتمع العربي في التعامل مع العنف".

وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي منصور عباس إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت، مشددا على أن "مجتمعنا يستحق أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير الأمن لأبنائنا وبناتنا".

المصدر: "أ ف ب"