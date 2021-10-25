زوجة ناشط تركي معتقل: القضية يتعذر تفسيرها

قالت زوجة رجل تركي تسببت أزمة احتجازه في توتر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وعشر دول غربية، إن استمرار حبسه أمر يتعذر تفسيره.

وصرحت آيس بوغرا في تعليقات نشرت على موقع تلفزيون "هالك تي في": "لا توجد طريقة لتفسير هذا الوضع منطقيا أو قانونيا"، تعليقا على استمرار حبس زوجها عثمان كفالا لأربع سنوات انتظارا للمحاكمة على خلفية تهم يرى الكثيرون أنها لا أساس لها.

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وطالب سفراء عشر دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي بإطلاق سراح كفالا وتسوية قضيته سريعا.

من جانبه، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبيان المشترك للدول العشر وأعلن السبت أنه أمر باعتبار مبعوثي هذه الدول أشخاصا غير مرحب بهم في بلاده تمهيدا لإخراجهم منها.

أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فطالبت بإطلاق سراحه في عام 2019، واعتبرت أن الهدف من حبسه هو إسكاته ورأت أن احتجازه لا يستند إلى دليل.

وصرح مجلس أوروبا بأنه سيرفع دعوى إخلال ضد تركيا نهاية شهر نوفمبر إذا لم يطلق سراح كفالا.

وكان كفالا (64 عاما) قد حصل على البراءة في شهر فبراير من تهم مرتبطة باحتجاجات واسعة مضادة للحكومة في عام 2013 غير أن الحكم ألغي وأضيفت التهمة إلى تهم أخرى مرتبطة بانقلاب في عام 2016، ويواجه كفالا حكما بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.

المصدر: أ ب