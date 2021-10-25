محكمة إسرائيلية تحكم بإعادة صبي لأقاربه في إيطاليا

قضت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين بإعادة طفل نجا من حادث تحطم تلفريك بإيطاليا إلى أقاربه هناك وسط معركة قانونية مريرة على حضانته بينهم وبين أقارب آخرين في إسرائيل.

وأمرت المحكمة بإعادة إيتان بيران، ست سنوات، حيث قالت إن "مكان إقامته الطبيعي في إيطاليا".

كما أمرت جده، الذي نقله جوا إلى إسرائيل ضد رغبة أفراد عائلته في إيطاليا، بسداد حوالي عشرين ألف دولار كنفقات وأتعاب محاماة.

وأسفر حادث التلفريك في مايو الماضي عن مقتل والدي بيران وشقيقه الأصغر، ونشوب معركة قانونية مريرة بين جده وجدته لأمه في إسرائيل، وأقارب والده في إيطاليا.

المصدر: أ ب