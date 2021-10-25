بالفيديو.. فيلم إسرائيلي يتحدث عن تأثير الأجهزة الذكية على أداء الجيش

نشرت صحيفة "كان" الإسرائيلية الحلقة الأولى من فيلم "المعركة بين اللايكات"، يتكلم عن تأثير الأجهزة والبرامج الذكية على أداء عناصر الجيش الإسرائيلي.

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ويشير الفيديو، إلى وجود قلق في أوساط الجيش من تراجع الروح القتالية لدى الجنود بسبب تعلقهم بالأجهزة والبرامج الذكية منها "التيك توك".

איך מתמודדים המפקדים בצה"ל עם הרשתות החברתיות? #המערכה_שבין_הלייקים - סדרת כתבות של רועי שרון. השבוע ב-#חדשותהערב בכאן 11 ובכאן חדשות בדיגיטל@roysharon11pic.twitter.com/e7Hr7rCXTk — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2021

وقال قائد مدرسة تأهيل الضباط الإسرائيليين، "أشعر بقلق من تأثير الأجهزة والبرامج الذكية على أجاء الجنود، فأنا ألمس هذه الظاهرة طيلة الوقت". وأضاف "في جميع حروب اسرائيل كان هناك من لا يمتلك الجرأة على الإقدام. وأعتقد بأن هذه المشاهد ستتكرر في المعارك المستقبلية أيضا".

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية + RT.