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بالفيديو.. فيلم إسرائيلي يتحدث عن تأثير الأجهزة الذكية على أداء الجيش

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بالفيديو.. فيلم إسرائيلي يتحدث عن تأثير الأجهزة الذكية على أداء الجيش
Reuters
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نشرت صحيفة "كان" الإسرائيلية الحلقة الأولى من فيلم "المعركة بين اللايكات"، يتكلم عن تأثير الأجهزة والبرامج الذكية على أداء عناصر الجيش الإسرائيلي.

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ويشير الفيديو، إلى وجود قلق في أوساط الجيش من تراجع الروح القتالية لدى الجنود بسبب تعلقهم بالأجهزة والبرامج الذكية منها "التيك توك".

وقال قائد مدرسة تأهيل الضباط الإسرائيليين، "أشعر بقلق من تأثير الأجهزة والبرامج الذكية على أجاء الجنود، فأنا ألمس هذه الظاهرة طيلة الوقت". وأضاف "في جميع حروب اسرائيل كان هناك من لا يمتلك الجرأة على الإقدام. وأعتقد بأن هذه المشاهد ستتكرر في المعارك المستقبلية أيضا".

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية + RT. 

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