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تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

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تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بـ
Reuters MURAD SEZER
العلم التركي
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أنها "تتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان".

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وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان في 25 أكتوب2021".

وأضافت: "نؤكد على توقعاتنا القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في إطار الإعلان الدستوري والامتناع عن تعطيل العملية الانتقالية".

المصدر: RT

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