تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أنها "تتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان".

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وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان في 25 أكتوب2021".

وأضافت: "نؤكد على توقعاتنا القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في إطار الإعلان الدستوري والامتناع عن تعطيل العملية الانتقالية".

Press Release Regarding the Coup Attempt in the Sudan https://t.co/4aJ9V9s9Gypic.twitter.com/HWb7XkmbxO — Turkish MFA (@MFATurkey) October 25, 2021

المصدر: RT