الرئيس اللبناني يأمل أن تساهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام بين الشعوب

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون عن أمله في "أن تساهم الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.

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وفي برقية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، أعرب الرئيس عون عن "تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة التي ساهم في إنشائها، وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها".

وأضاف "أتوجه إليكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتهنئتي القلبية، وتمنياتي بأن تسهموا من خلال مسؤولياتكم على رأس المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.