سوريا.. حفل زفاف ينتهي بمقتل 4 أشخاص وإصابة 2 بريف حمص

انتهى حفل زفاف بريف حمص في سوريا، بطريقة مأساوية، بعد أن نشب شجار عنيف بين العائلتين، تطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أسلحة نارية.

إقرأ المزيد

وأكد مصدر مطلع في حمص لموقع "الوطن أون لاين" وقوع خلاف بين عائلتين تطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أسلحة نارية، وذلك خلال حفل زفاف في قرية العزيزية الواقعة بالقرب من مصفاة حمص بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف نشب في البداية بين أولاد العائلتين، ما أسفر عن وقوع 4 وفيات من كلتا العائلتين بينهما طفلان أحدهما بعمر 13 عاماً، بالإضافة إلى التسبب بإصابة شخصين آخرين جراء إطلاق النار.

وأضاف إن الوحدات الشرطية والأمنية توجهت إلى المكان فور إعلامها باندلاع المشاجرة وعملت على حفظ النظام بالقرية وأسعفت المصابين، لافتا إلى أن التحقيقات حاليا جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

المصدر: "الوطن أون لاين".