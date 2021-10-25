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"مسار ليقيا" ينتهي بسبعة سياح روس إلى سجن تركي

أخبار العالم

Reuters UMIT BEKTAS
حريق غابات في تركيا (صورة من الأرشيف)
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احتجزت السلطات التركية سبعة سياح من روسيا في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، للاشتباه في إضرامهم النار بغابة بشكل غير متعمد، حسبما أفادت القنصلية العامة الروسية.

وقع الحادث يوم السبت في منطقة تشغلاردجا، عندما كان السياح يتنزهون على طول "مسار ليقيا" أحد مواقع الجذب السياحي في المنطقة.

وقال ممثل عن القنصلية في تصريح صحفي إن المحكمة قررت إبقاء المواطنين الروسي رهن الاحتجاز لفترة التحقيق في ملابسات الحادث، مضيفا أن القنصلية طلبت من السلطات المحلية تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية لها ومنحها الوصول القنصلي إلى المحتجزين.

وأوضح أحد السياح المحتجزين عبر "إنستغرام" حقيقة ما جرى بقوله: "عندما كنا نمشي في مسار ليقيا، رأينا حريقا وحاولنا إخماده، وأبلغنا الطوارئ على رقم 911، لكن سكانا محليين أوقفونا واستدعوا الشرطة".

المصدر: وسائل إعلام روسية

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