 
مباشر
عاجل
السفارة الأمريكية لدى الخرطوم: ندعو كل الأطراف التي تعطل الانتقال بقيادة المدنيين في السودان للتنحي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkzu

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن عددا كبيرا من الأفغان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء.

إقرأ المزيد
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" هذا الشتاء، محذرا من أن البلد غير المستقر بالفعل يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف "هذا الشتاء، سيضطر ملايين الأفغان إلى الاختيار بين الهجرة والمجاعة ما لم نتمكن من زيادة مساعدتنا المنقذة للحياة".

المصدر: أ ف ب .

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا