برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkzu
حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن عددا كبيرا من الأفغان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" هذا الشتاء، محذرا من أن البلد غير المستقر بالفعل يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأضاف "هذا الشتاء، سيضطر ملايين الأفغان إلى الاختيار بين الهجرة والمجاعة ما لم نتمكن من زيادة مساعدتنا المنقذة للحياة".
المصدر: أ ف ب .
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.